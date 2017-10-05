Москва, 5 октября, 2017, 03:39 — ИА Регнум. В 2018 году военные расходы Армении предлагается нарастить с $440,4 млн до $518 млн. Такие цифры содержатся в проекте государственного бюджета страны. С чем связано повышение расходов на оборону на внушительные 17,6%, пишет военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Минобороны России ЗРК «Бук-М1»

В большинстве стран наибольшая часть военного бюджета направляется не на закупки новой техники, а на содержание вооруженных сил. Так, показанные Арменией в прошлом году приобретенные в России оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», системы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и Р-325У, тяжелые реактивные системы залпового огня «Смерч» и зенитно-ракетные комплексы «Бук» требуют создания новых пунктов базирования, подготовки кадров, закупки боеприпасов и запчастей. Есть и другие расходы, влекущие за собой увеличение оборонного бюджета.

Кроме того, в текущем году были подписаны новые контракты с Россией, и, возможно (хотя официальных подтверждений нет), ведутся переговоры о новом льготном военном кредите. На погашение процентов также уйдет какая-то сумма из представленного проектом бюджета. Однако более всего — на треть — возрастает финансирование оборонных исследований6 с $3,4 млн до $5,1 млн.

Зачем Армении такие меры, читайте в статье: Почему Армения кардинально увеличивает военный бюджет?

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