Ярославль, 4 октября, 2017, 11:43 — ИА Регнум. Ярославские полицейские сняли видеоролик по профилактике фальшивомонетничества, где в главной роли снялся главный дирижер симфонического оркестра Мурад Аннамамедов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области

Http://yastrebov.ru Мурад Аннамамедов

В сюжете ролика показан распространенный пример сбыта фальшивых купюр и алгоритм действий для граждан при их выявлении. Сравниваются сложности обнаружения фальшивок непрофессиональным взглядом со сложностью услышать фальшивые ноты обыкновенному слушателю музыки. В съемках профилактического ролика принял участие член Общественного совета УМВД России, главный дирижер ярославского академического симфонического оркестра Мурад Аннамамедов.

Сотрудники отдела информации и общественных связей УМВД рассчитывают с помощью этого профилактического видеоролика напомнить гражданам о необходимости быть бдительными при денежных расчетах и всегда проверять денежные купюры.