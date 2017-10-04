Томск, 4 октября, 2017, 12:40 — ИА Регнум. Скоро почти месяц исполнится с того момента, как Сергей Жвачкин победил на выборах губернатора Томской области. В единый день голосования 10 сентября он набрал 60,58% голосов избирателей. Что за это время успел сделать новоизбранный губенатор на своём посту, который впрочем ему хорошо знаком, лучше всего отражает сайт администрации региона.

Администрация Томской области Губернатор Томской области Сергей Жвачкин

Ещё до вступления в должность, 15 сентября 2017 года, Жвачкин провёл несколько кадровых перестановок. Он принял отставки заместителя губернатора по социальной политике Чингиса Акатаева и заместителя губернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаила Сонькина в связи с окончанием служебных контрактов.

Уже, вступая в должность официально, 18 сентября Сергей Жвачкин главной задачей своей губернаторской работы назвал улучшение качества жизни людей. И на следующий день, 19 сентября продлил трудовые договора со своими заместителями Андреем Антоновым, Юрием Гурдиным, Сергеем Ильиных, Андреем Кнорром, Евгением Паршуто, Анатолием Рожковым, Игорем Толстоносовым, Игорем Шатурным, Александром Шестаковым и Александром Феденевым, а также с управляющим делами администрации области Анатолием Ивановым.

Кроме того, Жвачкин вновь делегировал в Совет Федерации Федерального Собрания России Виктора Кресса, который последние пять лет представлял исполнительную власть Томской области в верхней палате российского парламента.

Такие кадровые решения глава региона объяснил не столько на личными симпатиями, «сколько по результатам работы каждого заместителя и многочисленных встреч в городах и районах».

Сергей Жвачкин также поручил в течение месяца внести изменения в структуру администрации области. Он упразднил пост заместителя губернатора по взаимодействию с федеральными органами государственной власти. Направление по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса было передано из промышленного блока администрации в экономический. А вопросы молодежной политики, физической культуры и спорта — из социального блока в блок по внутренней политике. Из социального блока были выделены департаменты среднего образования и профессионального образования. Эти вопросы теперь будут находиться в ведомстве управления блока по науке и высшему профессиональному образованию.

«Я принял решение объединить в единый блок все образование — от детских садов до академических институтов. Считаю, что такой подход позволит выстроить системную работу в этой сфере, поможет нам сопровождать талантливую молодежь от детсадовской группы до аспирантуры. Научно-образовательный комплекс — это одно из главных конкурентных преимуществ Томской области, а скорость изменений в этой сфере с каждым годом все выше. Нам нужно успевать за этими изменениями», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

26 сентября стало известно, что губернаторТомской области выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов один миллион рублей на ремонт зимней автодороги Красный Яр — Петропавловка, которая проходит через Кривошеинский и Томский районы. О неудовлетворительном состоянии «зимника» главе региона ещё 28 июля рассказали жители Кривошеинского района.

А накануе, 3 октября Сергей Жвачкин продлил на полгода мораторий на введение расчетов за холодную и горячую воду для общедомовых нужд. Решением главы региона новый порядок вступит в силу не с 1 октября этого года, а с 1 апреля 2018-го. Основной причиной решения называется неполная готовность жилого фонда к начислению ОДН: только в Томске около 300 многоквартирных домов не оборудованы индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, а данные регистрационного учета в них существенно расходятся с фактическим количеством жильцов, а значит — с потреблением энергетических и коммунальных ресурсов.

Жвачкин поручил заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто и департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области подготовить на основе предложений администрации Томска и ресурсоснабжающих организаций детальный план мероприятий по снижению объемов холодной и горячей воды, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Напомним, что 21 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Томской области». Сергей Жвачкин был назначен временно исполняющим обязанности главы Томской области. Полномочия Жвачкина истекали 17 марта 2017 года. Но на встрече с президентом он попросил «принять решение». Именно тогда, Владимир Путин отметил успехи Жвачкина на посту и поинтересовался, настроен ли губернатор на следующий срок. Жвачкин ответил утвердительно.

Отметим, что прямые выборы губернатора в Томской области прошли впервые за 14 лет. За него отдали свои голоса 60,58% избирателей — это 120 441 проголосовавший. Сергей Жвачкин руководит Томской областью с 2012 года. До этого он много лет работал в структурах «Газпрома», возглавлял «дочки» корпорации в Томской области, на Кубани. Избирался депутатом Томской областной думы.