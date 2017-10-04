Москва, 4 октября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Жизнь стоит поблагодарить за то, что в мире существует президент России Владимир Путин. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2017» в Москве, передает 4 октября RT.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Мадуро отметил, что говорит «спасибо жизни» за присутствие на мировой арене такого лидера, как Путин. Глава Венесуэлы добавил, что говорит о руководителе страны «с быстро развивающейся экономикой».

Отмечается, что венесуэльский лидер выступил в рамках панельной сессии «Нефть и геополитика: причины и последствия». Он прибыл в Москву с официальным визитом в ночь на 4 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, визит главы Боливарианской Республики в Москву связан с посещением форума «Российская энергетическая неделя», который продлится до 7 октября. Также ожидается встреча Николаса Мадуро с Владимиром Путиным.

Лидеры России и Венесуэлы обсудят вопросы стратегического партнерства в различных областях, а также обменяются мнениями в отношении актуальных международных и региональных проблем, уточняет пресс-служба Кремля.

После Москвы Мадуро направится в столицу Белоруссии. В Минске он примет участие в торжественном открытии памятника Симону Боливару.

Ранее венесуэльский лидер признался, что считает себя «карибским Сталиным». При этом он добавил, что те мировые лидеры, кто критикует его политику, пользуются более жесткими методами руководства.

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