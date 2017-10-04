Казань, 4 октября, 2017, 11:32 — ИА Регнум. В рамках судебного спора выяснилось, откуда у находящегося под временным управлением казанского «Тимер банк» взялся долг на 850 млн рублей, куда делось обеспечение сразу по трём кредитам и как в этом деле оказался банкрот «Татфондбанк» (ТФБ). Арбитражный суд Татарии учёл все аргументы участников и удовлетворил иск временной администрации «Тимер банка» к ТФБ и некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (Госжилфонд РТ), признав соглашение о переводе долга недействительным. Правовые последствия недействительности между тем суд не применил, отказав в этой части требований, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ken Teegardin Банкротство

В этом деле, берущем своё начало в 2014 году, фигурируют сразу шесть компаний: находящийся под временным управлением для недопущения банкротства «Тимер банк», обанкроченный «Татфондбанк», Госжилфонд РТ, реализующий в регионе программу соципотеки, и три застройщика — ООО «Восточный проект», ООО «Компас» и ООО «РегионМонолитСпецСтрой». Последние являлись заёмщиками по кредитам, вокруг которых разгорелся спор, грозящий перейти в уголовную плоскость, если факт фальсификации документов, упомянутый в судебном процессе, будет доказан. Но сами компании в деле участвовали в качестве третьих лиц без самостоятельных требований, а в заседаниях участия и вовсе не принимали, письменных пояснений относительно требований не направляли.

Известно, что кредиты предоставлялись на возведение двух проблемных многоквартирных домов в Казани. ООО «Компас» кредит был выдан «Тимер банком» 16 декабря 2014 года, а договоры с двумя другими компаниями были оформлены в феврале-июле 2015 года. Госжилфонд РТ выступил поручителем. По условиям договора поручительства, обеспечением обязательств поручителя является размещение гарантийного рублёвого депозита. На двух депозитах фонд разместил 812,7 млн рублей под 12% годовых. Права требования по депозитам были переданы «Тимер банку» в качестве обеспечения обязательств строительных компаний. Проценты же на депозитные средства банк должен был переводить Госжилфонду РТ, что он и осуществлял, пока однажды платежи не вернулись как ошибочно уплаченные. Тогда руководство «Тимер банка» и узнало, что поручитель 29 февраля и 10 марта 2016 года подписал соглашения о переводе своих долгов перед «Татфондбанком» на «Тимер банк» в счёт переуступки прав требований по депозитным договорам. В результате этих сделок «утратилось залоговое обеспечение в виде залога прав требования по депозиту в обеспечение обязательств ООО «Компас», ООО «РегионМонолитСпецСтрой», ООО «Восточный проект» и возникло обязательство перед ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 850 млн рублей».

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В судебном заседании выяснилось, все последующие действия сторон указывают на то, что сделки «совершены без намерения создать соответствующие им правовые последствия». А представитель «Татфондбанка» в суде указал, что, по его мнению, «соглашения о переводе долга сфальсифицированы, а именно даты, указанные в соглашениях, не соответствуют реальной дате их изготовления, были изготовлены после возложения на ГК «Агентство по страхованию вкладов» функции по управлению ПАО «Татфондбанк» и приостановления полномочий органов управления ПАО «Татфондбанк».

Суд пришёл к выводу, что один из пунктов спорных соглашений «включён в их условия с целью придания видимости формального исполнения сделки, в частности во избежание обращения взыскания на заложенные права требования по депозитным договорам».

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд полагает исковые требования подлежащими удовлетворению по основанию мнимости сделок. В это же время суд указал, что «Тимер банк» не представил доказательств и не привёл каких-либо фактов, свидетельствующих о том, что «лица, подписавшие соглашения от имени истца, действовали недобросовестно, о чем были осведомлены НО «ГЖФ при Президенте РТ» и ПАО «Татфондбанк».

"Отсутствуют какие-либо доказательства, свидетельствующие о сговоре представителей истца с контрагентами сделок. В ходе судебного разбирательства данные факты установлены не были. Поскольку суд пришел к выводу о недействительности соглашений о переводе долга как мнимых сделок, отклоняется довод истца о совершении соглашений с целью причинения вреда ПАО «Тимер банк», со ссылкой на ст. 10 ГК РФ», — отмечается в определении суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одновременно с этим иском в Арбитражном суде РТ рассматривается иск ТФБ к Госжилфонду РТ о взыскании долга в размере 850 млн рублей. Иск был подан 25 мая 2017 года, а «Тимер банк» выступает в этом деле третьим лицом без самостоятельных требований. До 20 января 2018 года дело рассмотрено не будет, так как истец заявил о фальсификации основного документа и потребовал провести судебно-техническую экспертизу соглашений о переводе долгов от 29 февраля 2016 года и 10 марта 2016 года. Тех самых, о которых речь шла в иске «Тимер банка». Экспертизу будут проводить сотрудники ФБУ Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции РФ в Казани.

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А «Тимер банк», в свою очередь, обратился в суд с иском о банкротстве застройщиков ООО «Космос» и ООО «Восточный проект». Общая сумма претензий к ним превышает 848 млн рублей. Иски пока не рассмотрены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года ТФБ выкупил акции ПАО «Тимер банк» и стал его владельцем. По подсчётам экспертов, санация кредитной организации должна была обойтись в 12,9 млрд рублей, из которых 9,9 млрд рублей планировала предоставить госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) под 0,51% годовых сроком на 10 лет. 3 млрд рублей должен был вложить «Татфондбанк». Но с середины декабря 2016 года у «Тимер банка» начались проблемы: было приостановлено обслуживание держателей карт кредитной организации и временно ограничена выдача вкладов. С 20 февраля 2017 года Банк России назначил банку временную администрацию в лице АСВ. Управление продолжается и в настоящее время.

Госжилфонд РТ был создан 30 марта 1995 года как государственный внебюджетный жилищный фонд. Указ об этом подписал глава Татарии Минтимер Шаймиев, который возглавлял тогда регион. В задачи фонда были поставлены разработка и внедрение нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в сферу жилищного строительства. Работать организация начала с программы ликвидации ветхого жилья, принятой в октябре 1995 года. В настоящее время Госжилфонд РТ курирует социальную ипотеку.

ПАО «Татфондбанк» входит в список татарских банков, которые лишились лицензии в 2017 году. Отзыв лицензии произошёл 3 марта, а признано банкротом ПАО было 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится его конкурсное производство. В это же время бывший председатель правления «Татфондбанка» находится в СИЗО, ведётся расследование нескольких уголовных дел.