Владивосток, 4 октября, 2017, 11:35 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке начались учения соединения дальней авиации. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, в них задействовано более 20 самолетов.

Mil.ru Стратегический бомбардировщик Ту-95МС

«В рамках контрольных проверок в Вооружённых силах России за 2017 год в соединении дальней авиации, дислоцированном на Дальнем Востоке, стартовало лётно-тактическое учение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78, а также пять аэродромов и два полигона в различных субъектах РФ.

В ходе учений отработают перебазирование на оперативные аэродромы, полёты с дозаправкой и применение управляемого ракетного вооружения по наземным целям на полигоне.

Руководит учениями командующий Дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Ранее сообщалось, что ВКС России задействовали истребительную, штурмовую и бомбардировочную авиацию в лётно-тактических учениях на Дальнем Востоке. В Минобороны отметили, что в учениях приняли участие 100% боевого авиапарка Хабаровского края и Приморья.