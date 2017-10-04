Ярославль, 4 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области своим постановлением ограничило количество мест для проведения встреч с избирателями. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Областная Дума попала в число мест, где можно встречаться с избирателями

Для встреч с депутатами региональные чиновники выделили здания в центре Ярославля: это областная Дума, библиотека имени Некрасова, Дворец Молодежи и Центр патриотического воспитания. Для собраний в здании следует подать заявку не позднее чем за 14 дней до мероприятия, но руководители учреждений могут отказать под предлогом того, что в это день в здании будет проходить другое мероприятие. По сути, в распоряжении депутатов остается лишь областная Дума, поскольку в трех остальных местах, выделенных региональным правительством, постоянно проходят разного рода мероприятия.

«Муниципальные и областные депутаты могут как-то выкрутиться, назначив встречу на другой день, к примеру. Но что делать депутатам Госдумы? Они приезжаю из Москвы, имея жесткий график поездок и если не встретятся в выбранный ими день, то в другой уже не смогут. Мы считаем, что правительство региона через администрацию учреждений, выбранных для встреч, получает возможность влиять на работу депутатов. А ведь руководство учреждений, где разрешено проводить встречи, не несет никакой ответственности за отказ предоставить помещение. Право отказать они имеют, а обязанности принять депутатов нет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Эльхан Мардалиев.

Депутаты от КПРФ намерены в ближайшее время поднять вопрос об ограничении прав граждан на заседании областной Думы и обратиться в правительство Ярославской области.