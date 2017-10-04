Берн, 21 августа, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Власти Швейцарии арестовали имущество гражданки США Жанны Булах, которая является бывшей супругой экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ochevidets.ru Жанна Булах.

«Федеральная прокуратура Швейцарской Конфедерации удовлетворила запрос Генпрокуратуры РФ об аресте 2 многокомнатных квартир, расположенных в элитном горнолыжном курорте международного класса Гштааде, а также автомобиля марки «Бентли», — говорится в сообщении. — Запрос был направлен в рамках уголовного дела, расследуемого СКР в отношении бывшего первого заместителя председателя Правительства Московской области — министра финансов Алексея Кузнецова и других членов его преступной группы».

Как уточняет надзорное ведомство, арестованное имущество приобреталось Кузнецовым и его сообщницей на финансовые средства, полученные в результате противоправной деятельности в РФ.