Ярославль, 4 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Вчера на официальном сайте клуба появилась информация о том, что по обоюдному согласию сторон расторгнут контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Кроме того, тренерский штаб покинули Александр Савченков и Андрей Козырев. ХК «Локомотив» выразил благодарность Алексею Кудашову за плодотворную деятельность и вклад в развитие команды и пожелал успехов в дальнейшем продолжении карьеры.

Сегодня стало известно, что новым главным тренером основного состава клуба назначен известный российский специалист Дмитрий Квартальнов. Как сообщают в ХК «Локомотив», тренер имеет опыт работы в КХЛ с клубами «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирск) и ЦСКА (Москва). Вместе с «армейцами» Дмитрий Квартальнов трижды подряд выигрывал регулярный чемпионат, а в 2016-м году доходил до финала Кубка Гагарина.

Тренером команды «Локомотив» назначен Игорь Горбенко. В период с 2011 по 2013 годы он возглавлял молодежную команду «Локо», а до этого работал в детско-юношеской школе клуба.