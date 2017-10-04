Пекин, 4 октября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Академия наук КНР сообщила о прорыве в создании новейшего способа передачи данных LiFi — более современного и мощного аналога Wi-Fi. В заявлении академии отмечается, что китайские ученые создали альтернативу F-CD — флуоресцентный углеродный наноматериал, способный передавать данные с большой скоростью.

LiFi

Light Fidelity, известный как LiFi, использует видимый свет от светодиодных ламп для передачи данных. По данным исследователей, скорость передачи при этом намного быстрее, чем по WiFi, использующему радиоволны, пишет «Наньцзао жибао».

«Многие исследователи по всему миру всё еще работают над этим. Мы первыми успешно создали материал с использованием экономичного сырья, необходимого для работы LiFi», — сообщил журналистам ведущий исследователь из Чанчунского института оптики и прикладной физики Цуй Суннань.

Новый наноматериал, разработанный группой исследователей из КНР, может излучать весь свет, видимый человеческому глазу, что является прорывом в области создания флуоресцентного углеродного наноматериала.

Тест, проведенный китайскими учеными в 2015 году, показал, что LiFi может развивать скорость 50 гигабайт в секунду, при которой загрузка фильма может быть завершена всего за 0,3 секунды.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле Китай запустил самый продвинутый спутник связи в рамках создания широкой сети коммуникационного покрытия, которая позволила пассажирам реактивных лайнеров и скоростных поездов иметь доступ к сети интернет.