Ярославль, 4 октября, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославле входит в систему проведение конкурсов на уже выполненные работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Зафиксированы уже два подобных случая, оба они касаются благоустройства объекта культурного наследия «Демидовский сквер».

Yarregion.ru Благоустроенный сквер

Напомним, официально после реконструкции сквер открыли 19 сентября, в день инаугурации губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Было объявлено, что все запланированные работы в рамках реконструкции там завершены — установлено освещение, высажены растения, обустроены дорожки. А главное, уложен свежий зеленый газон.

Именно он и стал предметом закупки, которая была проведена уже после того, как открытие сквера состоялось. Электронный аукцион был запланирован на 21 сентября, начальная цена контракта составила 2,5 млн рублей.

У общественности тут же возникли вопросы — как можно проводить аукцион «задним числом»? Ведь работы уже выполнила определенная организация, потратив на это собственные средства. Значит, подрядчик был уверен, что он в любом случае станет победителем, в противном случае можно будет считать, что он просто сделал «подарок» городу.

В мэрии Ярославля, впрочем, эту ситуацию пояснили следующим образом: мол, подрядчик «действительно уложил газон до окончания закупочной процедуры по своей инициативе и за свой счёт, чтобы открыть Демидовский сквер». Но в накладе он все равно не останется: если выиграет конкурс, получит деньги, если победителем окажется другая организация, то подрядчики произведут расчёт между собой.

В итоге, как все уже догадались, перекладывать деньги из кармана в карман не пришлось. Аукцион прошел так, как нужно, победил единственный участник — тот, который и уложил газон (ООО «ПозитивПроект»).

И вот объявлена очередная закупка — снова, по всей видимости, «задним числом». На этот раз — на осуществление авторского надзора за проведением работ по благоустройству на объекте культурного наследия «Демидовский сквер». Стоимость ее невелика — 127 тыс. рублей, однако любопытно, что размещена она 29 сентября, когда, совершенно понятно, практически все работы в Демидовском сквере завешены. За чем будет осуществляться авторский надзор — непонятно. В тот же день определение поставщика было завершено, документации к закупке не прилагалось.

ИА REGNUM обратилось за комментариями в мэрию Ярославля.