Краснодар, 4 октября, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Главная спортивная арена города-курорта Сочи полностью готова принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое заявление журналистам сделал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передаёт ИА REGNUM 4 октября.

Стадион «Фишт»

После реконструкции на стадионе был обновлён футбольный газон, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны на 4,3 тысячи мест. Стоимость работ по реконструкции спортивной арены составила около 4 млрд рублей. Некоторые недостатки, которые были выявлены ФИФА после проведения Кубка конфедераций, в настоящее время устранены.

«Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно говорить о том, что стадион «Фишт» готов принимать матчи чемпионата мира», — отметил Вениамин Кондратьев.

Готовность Краснодарского края к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году накануне, 3 октября, высоко оценил президент РФ Владимир Путин. Макет реконструированного стадиона «Фишт» губернатор Кубани представил главе Российского государства в рамках совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и Наблюдательного совета АНО «Оргкомитет Россия-2018», который прошёл в Москве.

«Это легендарный стадион. И уже не только благодаря Олимпийским играм, но и футболу. Во время проведения Кубка конфедераций от спортсменов и болельщиков было много хороших отзывов по организации мероприятия», — отметил Вениамин Кондратьев.

Admkrai.krasnodar.ru Футбольный мяч

Губернатор подчеркнул, что Краснодарский край, со своей стороны, гарантирует проведение чемпионата мира по футболу также на самом высоком уровне. В этом не сомневается заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко. Он выразил уверенность в том, что край не будет испытывать никаких затруднений при проведении ЧМ.

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Как добавил глава Кубани, в Сочи разработаны специальные транспортные схемы, на время проведения турнира в олимпийской столице будут дополнительно курсировать 70 пар электричек и 100 автобусов.

Количество городских волонтеров во время проведения мундиаля в Сочи превысит 1,5 тыс. человек. А для оказания медицинской помощи будут задействованы семь медицинских учреждений города, приобретены 20 автомобилей скорой помощи.

Кроме того, в крае завершается строительство и реконструкция восьми тренировочных площадок в местах размещения баз команд. Окончание работ планируется к апрелю 2018 года. Кроме того, проведена классификация почти 5,5 тысячи средств размещения на территории региона, в том числе почти двух тысяч гостиниц, расположенных непосредственно в Сочи.

Напомним, построенная к зимним Олимпийским играм 2014 года арена потребовала реконструкции и подготовки к проведению встреч чемпионата мира по футболу 2018 года — стадион необходимо было максимально приспособить к футбольным матчам такого высокого уровня. Дело в том, что главная арена Олимпиады всегда делается многофункциональной — здесь и беговые дорожки, и отсутствие пока самого футбольного поля. Кроме того, изначально вместимость стадиона составляла 40 тысяч зрителей, а для мундиаля должно быть не меньше 45 тысяч человек.

На реконструкцию стадиона было направлено 4 млрд рублей. Эти средства пошли на оборудование спортивной арены футбольным полем с современным натуральным газоном, демонтаж конструкции кровли, а также увеличение числа зрительских мест. От крыши остались два навеса, которые необходимы для того, чтобы скрывать трибуны от палящего солнца и осадков.

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Работы по реконструкции были завершены в срок — в ноябре 2016 года. Главная спортивная арена Сочи уже приняла тестовые соревнования и провела их успешно. Так, «генеральной репетицией» перед Кубком конфедераций стал финальный матч Кубка России по футболу между «Локомотивом» и «Уралом» 2 мая.

К чемпионату мира по футболу в Краснодарском крае будет подготовлено и восемь тренировочных площадок в местах размещения баз команд, пять из них — в зоне ответственности края: по две в Анапе и Геленджике, одна в Краснодаре. На тренировочной площадке в Краснодаре на стадионе «Кубань» реконструкция должна завершиться в ноябре 2017 года.

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