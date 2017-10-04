Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал указание губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко не забывать про развитие хоккея в городе и создавать для этого необходимую материальную базу. Об этом глава государства сказал 3 октября в ходе осмотра выставки, посвящённой подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

На экспозиции был представлен макет стадиона «Санкт-Петербург арена», построенного на Крестовском острове Северной столицы.

Георгий Полтавченко подробно рассказал Владимиру Путину о том, что из себя представляет новый стадион, о его инженерных особенностях, которые отличают данный спортивный объект, в частности, о выдвижном поле и раздвижной крыше.

«Он сегодня самый современный, многофункциональный, — сказал губернатор, представляя макет стадиона президенту. — Стадион высшей категории в России. И кстати, стал самым посещаемым в этом году <…> В самое ближайшее время решаем вопрос о передаче в концессию «Зениту».

"Для хоккеистов надо построить еще», — отреагировал президент.

«Строим…», — ответил Полтавченко, попытавшись добавить, что именно делается в этом направлении.

«Да ничего вы не строите, — возразил Путин. — А надо бы строить».

Напомним, что стадион «Санкт-Петербург» (ранее «Зенит-Арена») был введен в эксплуатацию в конце 2016 года. за 10 лет на его возведение было потрачено более 43 млрд рублей.

Стадион оказался в центре громких скандалов, связанных с проблемами вибрирующего выкатного поля, пришедшего в негодность газона и текущей от дождя раздвижной крыши. Летом 2017 года на стадионе состоялось несколько матчей Кубка конфедераций. В настоящее время на стадионе проводит свои домашние матчи ФК «Зенит».

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Летом 2018 года на Крестовском острове пройдет несколько матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе один из полуфиналов.

Хоккейный клуб СКА проводит свои домашние матчи в Ледовом дворце в Невском районе Петербурга. Этот объект был построен к Чемпионату мира по хоккею 2000 года, который проводился в Петербурге. С тех пор крупных хоккейных стадионов в городе не строилось.