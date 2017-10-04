Чебоксары, 4 октября, 2017, 10:01 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного редактора одной из местных газет. Её подозревают в клевете в отношении одного из кандидатов на должность главы Чувашской Республики, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Уголовное дело

Под уголовное преследование попала 28-летняя чебоксарка, которая ранее работала главным редактором одной из газет, позже лишённой лицензии и прекратившей существование. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 128.1 УК РФ («Клевета, содержащаяся в средствах массовой информации»).

«По версии следствия, в сентябре 2015 года в Чебоксарах подозреваемая разместила на страницах одного из номеров газеты две статьи, содержащие заведомо ложные сведения об одном из кандидатов на должность главы Чувашской Республики, порочащие его честь и достоинство, после чего распространила выпуск этого издания тиражом 350 тысяч экземпляров», — сказал Олег Дмитриев.

Факт противоправных действий подтверждается вступившим в силу решением суда, принятым по результатам рассмотрения иска потерпевшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как стало известно ИА REGNUM, речь идёт о газете «Эксперт Чувашии», которая появилась в выборном 2015 году (тогда выбирали главу Чувашии) с тиражом в 350 тыс. экземпляров и распространялась бесплатно. Газета ославилась обилием политической «чернухи», при этом примечательны были даже не тексты, а карикатуры на известных недругов и оппонентов баллотирующегося на пост главы республики Михаила Игнатьева. После первого же номера издание окрестили чувашским «Шарли Эбдо» и прочили судебные перспективы. Что и произошло.

Газета проиграла суд справороссу Олегу Николаеву, который в 2015 году баллотировался на пост главы Чувашии (ныне — депутат Госдумы). Парламентарию удалось доказать, что издание оклеветало его, опубликовав в сентябрьском номере сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь и достоинство. В августе 2016 года управление Роскомнадзора по Чувашии заявило о прекращении деятельности газеты «Эксперт Чувашии».

«По сути, эти «боевые листки» все как раз на клевете построены. Теперь автору статей газеты Дарье Комаровой предстоит дать опровержение в СМИ с тиражом не менее 350 тыс. экземпляров», — сообщала ранее партийная газета справороссов.

Отметим, что Дарья Комарова в этом году баллотировалась в качестве самовыдвиженца в депутаты городского собрания в Новочебоксарске, набрав 95 голосов (победила единоросс Лидия Яковлева в 895 голосами).