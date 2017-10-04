Барнаул, 4 октября, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Деньги барнаульцев, оплачивающих коммунальные счета через ООО «УК ЖЭУ №8», ООО «УК Старый город», ООО «УК ЖЭУ №7», стали добычей недобросовестного директора. На протяжении 2013 и 2014 годов Андрей Суковатцин занимался хищением платы граждан за тепло и горячую воду. Общая сумма присвоенного составила более 16,6 млн. руб. Подробности уголовного дела, приговор по которому уже вступил в законную силу, сообщили сегодня, 4 октября, в пресс-службе Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании. Именно её подразделение — АО «Барнаульская теплосетевая компания» — получило ущерб от деятельности коммунальщика.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Речь идёт о ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Вину Андрея Суковатцина удалось доказать по двум эпизодам. Следствие установило, что являясь директором разных управляющий организаций, он собирал деньги с населения и не перечислял их теплоснабжающей организации — АО «Барнаульская теплосетевая компания» СГК. В течение нескольких лет мужчина обналичивал деньги через подставные фирмы путем оформления различных документов о якобы проделанных работах или оказанных услугах.

Учитывая то, что обвиняемый полностью признал свою вину, выразил готовность к возмещению ущерба, а также помог следствию в изобличении соучастника преступления, суд приговорил директора к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

«Возмещение же материального ущерба по иску АО «Барнаульская теплосетевая компания» в размере 16 618 288,93 рублей, суд оставил до рассмотрения основного уголовного дела относительно второго лица, задействованного в данном хищении», — пояснили в СГК.

Между тем, данный обвинительный приговор является далеко не первым примером, подтверждающим недобросовестность работы некоторых управляющих жильем организаций.

«Самой эффективной мерой защиты населения от подобных действий жилищных организаций на сегодняшний день является система прямых расчетов, когда платежи граждан поступают сразу на счет поставщика энергоресурсов, минуя посредников», — считают в Барнаульском филиале Сибирской теплосбытовой компании.

По словам директора Барнаульского филиала СТК Игоря Холодкова, основное преимущество прямых расчетов заключается в том, что исключен риск накопления средств на счетах посредников-жилищных организаций, которые в дальнейшем могут использовать их не по назначению.

Известно, что на прямые платежи за поставленное тепло и горячую воду в Барнауле уже перешли 1154 многоквартирных дома (50% от общего числа домов, обслуживаемых Сибирской генерирующей компанией).

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение о переходе на прямой способ расчетов за услуги отопления и горячего водоснабжения принимается общим собранием собственников многоквартирного дома.