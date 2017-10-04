Москва, 4 октября, 2017, 09:29 — ИА Регнум. Рубль 3 октября вел себя сдержанно. После скромных внутридневных колебаний валюта осталась практически без изменений в парах с иностранными валютами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Нефть замерла на месте, а настроения по доллару были неоднозначными, что обусловило консолидацию в течение дня. По итогам сессии пара доллар/рубль, которая в моменте попыталась пронзить отметку 58 рублей, обосновалась в районе 57,80 рубля. Евро/рубль закрылась на отметке 67,90 рубля», — привел цифры эксперт.

Рубль лишился фактора поддержки в виде нефтяного ралли, оставшись один на один с долларом. Американская валюта в последнее время чувствует себя увереннее, но остается уязвимой. Быки по доллару не могут отважиться на полноценное ралли в свете сохраняющихся рисков как на политическом, так и на экономическом фронтах.

«Благодаря этой нерешительности рублю удается сохранить лицо, тогда как удешевление черного золота препятствует росту валюты. До тех пор, пока один из факторов не перевесит, пара будет находиться в состоянии неопределенности», — полагает Ковалев.

Но уже скоро, по его мнению, ситуация может измениться. 4 октября США опубликуют блок статистики, а также состоится выступление главы ФРС. Если Йеллен будет недостаточно убедительной, спрос на доллар будет угасать, особенно в преддверии ключевого пятничного отчета по рынку труда США, который может оказаться слабым из-за недавних ураганов на побережье Мексиканского залива.

«Таким образом, до конца текущей недели российская валюта вполне может реабилитироваться, если только нефть сорта Brent не отправится в более глубокую коррекцию», — считает эксперт.

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