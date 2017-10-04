Москва, 4 октября, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Российские космонавты Сергей Рязанский и Александр Мисуркин в ходе презентации проекта «Космос 360» (SPACEWALK 360) заявили, что сторонники «плоской Земли» являются не чем иным, как «профессиональным космическим троллингом». Об этом 4 октября сообщает RT.

НАСА Земля из космоса. На орбите станция МИР

«Сторонники плоской Земли — это такой классный профессиональный космический троллинг, — заявил Рязанский в ходе прямой линии с МКС. — Я не верю, что люди могут быть такими идиотами».

Второй российский космонавт Александр Мисуркин, находящийся на орбите, поддержал своего коллегу.

«Мне даже и добавить к словам Сергея нечего», — сказал он.

Напомним, в московском Музее космонавтики накануне прошла презентация первого в истории панорамного видео, снятого в открытом космосе. Мероприятие состоялось в преддверии 60-летней годовщины запуска первого искусственного спутника Земли.

Участниками мероприятия стали российские космонавты Сергей Рязанский, Сергей Крикалёв, Андрей Борисенко, Марк Серов и Александр Мисуркин. Проект «Космос 360» открывает зрителям возможность вместе с космонавтами покинуть борт МКС и «прогуляться» в открытом космосе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября американский рэпер Бобби Рэй Симмонс — младший, выступающий под псевдонимом B.o.B., решил доказать, что Земля плоская. Для этого рэпер запустил специальную кампанию по сбору средств, на которые он планирует купить несколько спутников и запустить их в космос.

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Своим экспериментом рэпер рассчитывает точно узнать, какую на самом деле форму имеет Земля. Отметим, что из требуемых $200 тыс. певец собрал менее $2 тыс.