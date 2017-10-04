Москва, 4 октября, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Каталония в течение нескольких дней заявит о своей независимости от Испании, заявил в эфире Би-би-си глава женералитета Карлес Пучдемон. По его словам, если правительство Испании вмешается — это будет ошибкой, которая «все изменит». В настоящее время контактов правительства автономии с официальным Мадридом нет, сказал Пучдемон.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Референдум о независимости Каталонии, на котором проголосовали 2,2 млн избирателей региона из 5,3 млн, прошел 1 октября. За независимость автономии высказались 90% проголосовавших.

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Правительство Испании не признало результаты референдума и обвинило каталонские власти в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Король Испании Фелипе VI заявил, что правительство региона продемонстрировало «неприемлемое неподчинение» для того, чтобы «разрушить единство Испании».

Иван Шилов ИА REGNUM Каталония

По мнению монарха, в составе Испании, которая станет лучше, будет находиться и Каталония — независимости региона не будет. В Евросоюзе также заявили, что не признают результаты референдума.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич обвинил ЕС в двойных стандартах, напомнив о том, что подобный референдум в Косово, входившем в состав Сербии, в 2007 году был признан мировым сообществом без каких-либо оговорок. Объявленная же в феврале 2008 года независимость этого сербского региона была сразу признана США, Францией и другими государствами.

«ЕС никогда не признает, что совершил ошибку с признанием Косово, однако это решение имело негативные для него последствия. Ящик Пандоры был открыт», — сказал Дачич.

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Правительство Сербии направит письмо в Европейскую комиссию с требованием разъяснить официальную позицию Брюсселя по референдуму в Каталонии и то, как она соотносится с вопросом признания независимости Косово. При этом в МИД Сербии отметили, что не ожидают изменения позиции 22 государств Евросоюза, признавших Косово, несмотря на новые условия.

В Еврокомиссии попытались объяснить «двойные стандарты». На вопрос журналистов о том, почему Косово в своё время было признано независимым, а Каталонии теперь в таком праве отказывают, представитель ЕК заявил, что подобные параллели неуместны, так как Испания является членом Европейского союза, а Сербия — нет.

Косово-je-Сербиja

Обрадовались результатам референдума еще в одной точке Евросоюза, требующей независимости: в Шотландии. Правительство Шотландии заявило, что Каталонии должно быть позволено определять собственную судьбу. Эдинбург также подчеркнул, что международному сообществу не следует игнорировать стремление каталонцев к независимости.

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Правительство Шотландии также проводило референдум о независимости региона от Соединенного Королевства — в 2014 году. Тогда граждане проголосовали против, однако Эдинбург не раз заявлял о намерении провести повторное голосование. На фоне выхода Великобритании из Евросоюза эти заявления стали звучать чаще.

По мнению постоянного автора ИА REGNUM Владимира Добрынина, представляя каталонский референдум законным актом, необходимо открыть испанскую конституцию и прочитать, что судьбоносные для государства вопросы решаются путем всенародного голосования (не только жителей одного региона).

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Существующее в Испании понятие «исторически сложившейся нации» (утверждаемое всенародным голосованием) описывает народы, которые объявляют «о своей коллективной идентификации на основе языкового и культурного единства, отличного от единства населения, проживающего на остальной территории Испании».

Таким образом, пока референдум не одобрен Мадридом — его нельзя считать законным. Уже появились сообщения и о том, что Мадрид начал стягивать в Барселону дополнительные подразделения гражданской гвардии и национальной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Сторонник независимости Каталонии

Власти Испании заявляют, что в случае, если каталонские власти попытаются объявить независимость, будет приведена в действие статья 155 Конституции Испании, согласно которой Каталонию лишат автономии и на всей ее территории введут прямое правление из центра, вплоть до ввода войск.

Ну, а в США привычно раздались голоса о виновности России. По мнению издания The Washington Post, Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще один инструмент разделения и ослабления демократического Запада. Якобы Россия мобилизовала свои «СМИ, ботов в соцсетях в поддержку сепаратистов» и свой «пропагандистский аппарат».

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При том, что Москва неоднократно на самых высоких уровнях заявляла, что референдум в Каталонии — это внутреннее дело Испании. Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послам в Кремле заявил об этом, он также не стал скрывать, что все «очень переживают» за Испанию.