Санкт-Петербург, 4 октября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Активисты общественно-политического движения «Суть времени» 3 октября в Санкт-Петербурге устроили пикеты в память о 24-й годовщине расстрела Дома Советов, передает ИА Красная Весна.

Максим Додонов ИА REGNUM Цепочка на Невском. Расстрел парламента в 1993

Активисты с красными флагами и листовками выстроились вдоль Невского проспекта от набережной Мойки до Фонтанки.

«Мы призываем не забывать черные страницы истории, чтобы трагедия не повторилась. Эти люди, защитники Дома Советов в Москве, погибли, защищая законную власть. На тот момент Верховный Совет был единственным легитимным органом власти в стране», — говорит один из участников акции.

Пикетчиков поддержал профессор политологии из Барселоны, он вспомнил о недавнем референдуме в Каталонии и возмутился применением там насилия.

Напомним, противостояние сторонников президента Бориса Ельцина и Верховного совета России (Руслан Хасбулатов и Александр Руцкой) привело к вооруженному столкновениям в Москве 3—4 октября 1993 года, расстрелу Белого дома и кровопролитию.

Против антиконституционного государственного переворота

Верховный Совет и Съезд народных депутатов перестали существовать. Система государственных органов, оставшаяся со времен СССР, была ликвидирована окончательно. До выборов в Федеральное Собрание и принятия новой Конституции вся полнота власти оказалась в руках президента Бориса Ельцина.