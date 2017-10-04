Москва, 4 октября, 2017, 09:08 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной регистрации пневматического оружия, который разрабатывает Росгвардия, могут внести на рассмотрение в Госдуму этой осенью. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Hustvedt Пневматический пистолет

Он пояснил, что лицензию на пневматику получать не нужно. Однако если закон примут, оружие необходимо будет регистрировать в Росгвардии.

Такое решение приняли для того, чтобы правоохранительные органы понимали, кому принадлежит пневматическое оружие.

«Как бы там ни было, это тоже оружие, и даже пневматика, как показывает практика, причиняет тяжкий вред здоровью, и он может привести даже к летальным последствиям», — говорит Выборный.

Регистрация оружия повысит степень ответственности каждого за его возможное использование в неправомерных целях. Зампред отметил, что в законопроекте будут прописаны положения о всех видах пневматики.

Напомним, случаи с неправомерным использованием пневматического оружия происходят в России довольно часто. Ранее во Владимирской области пенсионер обстрелял детей, которые шумели во дворе. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.