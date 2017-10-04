Москва, 4 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Екатеринбург опережает остальные российские города-миллионники по числу искривленных улиц. Об этом говорится в исследовании, опубликованном специалистами «Яндекса» на основе анализа данных «Яндекс.Карт».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург

По общему количеству улиц крупнейший город Урала занимает 12 место. В Екатеринбурге 1488 улиц, в среднем они на 820 м длиннее улиц других мегаполисов. Самый протяженный среди улиц — Чусовской тракт (14,7 км), самая короткая — Нефритовая улица в Шабровском поселке (32 м).

Самая кривая улица уральской столицы — Кольцевая, она сильнее других отклоняется от прямой линии. Более 270 улиц имеют столь необычные названия, что не встречаются более нигде. Это, например, улица Автономных Республик и переулок Здешний.

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В целом названия около 11% улиц городов РФ уникальны. В их числе улицы Собачья, Малофонтанная и Сосновая Щель. Улицы Центральные, Молодежные и Школьные, напротив, присутствуют на картах российских городов в большом количестве — их от 7 до 11 тыс. по стране.

При этом самая длинная в России улица находится в Перми. Она называется Восточный Обход и тянется на 22,6 км. Самая кривая — Кольцевая улица в ростовском Морозовске, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске.

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