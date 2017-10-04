Циолковский, Амурская область, 4 октября, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Тестовое испытание ракеты «Союз-2.1а» прошло на космодроме «Восточный». Об этом 4 октября сообщает «Пятый канал».

Kremlin.ru РН Союз-2.1а

Ракета была установлена на стартовой площадке, после чего был осуществлён так называемый «сухой запуск» — без топлива была проверена работа всех систем.

Это потребовалось из-за того, что в головной части ракеты установлен новый разгонный блок «Фрегат», не использовавшийся ранее на космодроме «Восточный». В ходе предыдущего запуска в апреле 2016 года применялся разгонный блок «Волга».

Уточняется, что «сухой запуск» необходим для тестирования наземного оборудования. Мероприятие приурочили к 60-летию начала космической эры — запуску Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2017 года с космодрома Восточный планируется осуществить два запуска. Старт ракеты «Союз-2.1б» пройдёт 28 ноября, а 22 декабря запустят ракету «Союз-2.1а».