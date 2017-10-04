Москва, 4 октября, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7» и встретился с его создателями, сообщается 4 октября на сайте главы государства.

ЦПК Виктор Савиных и Владимир Джанибеков — герои знаменитой экспедиции по спасению космической станции Салют-7

«Накануне вечером президент посмотрел фильм «Салют-7», который скоро выйдет на экраны российских кинотеатров», — говорится в сообщении.

На просмотре картины присутствовали также ветераны-космонавты, которые участвовали в экспедиции 1985 года, — Владимир Джанибеков и Виктор Савиных.

Кроме того, картину посмотрели летчик-космонавт Олег Скрипочка, глава Роскосмоса Игорь Комаров, дочь первого космонавта Елена Гагарина, продюсеры фильма Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

Картина рассказывает об экспедиции 1985 года: космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, перестала отвечать на сигналы центра управления полетом.

Экипаж принял решение отправить на орбиту спасательную экспедицию, которая должна была найти «мертвую» станцию и провести сложнейшую стыковку.