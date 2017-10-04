Москва, 4 октября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила действия американских спецслужб в отношении Генерального консульства России в Сан-Франциско с «парадом Macy's».

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«Кратко о действиях американских спецслужб в отношении генконсульства России в Сан-Франциско и других дипобъектов: не знаю, что хотели изначально, но на выходе получился «парад Macy's», — написала 4 октября Захарова на своей личной странице в Facebook.

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Парад Macy's ежегодно проводится в Нью-Йорке в День благодарения. Его организатор — сеть магазинов Macy's, ориентированных на торговлю одеждой и обувью, а также мебелью, товарами для дома, различными украшениями и косметикой. Во время парада люди проходят с различными надувными фигурами.

Напомним, здание генконсульства России в Сан-Франциско закрылось в начале сентября по требованию американских властей. Также были закрыты здания торгового представительства в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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С этого момента в пяти объектах генконсульства РФ в Сан-Франциско, являющихся собственностью России, спецслужбы США проводят обыски. В МИД РФ заявили, что эти действия фактически являются «рейдерским захватом» и полностью противоречат международному праву.

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Однако в Госдепартаменте США считают, что действия спецслужб не противоречат закону, так как мероприятия проводятся после закрытия дипобъектов.