Москва, 4 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. В России за неделю (20−27 сентября) количество безработных граждан снизилось на 1,2% и составила 737 тыс. 879 человек. Год назад безработными числились 869 тыс. 560 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Бен Шан. Безработные. 1938

Неделей ранее (13−20 сентября) количество безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, уменьшилось на 1%.

За неделю снижение численности безработных граждан произошло в 67 регионах.

Рост численности безработных граждан отмечен в 15 регионах России.

Не изменилась численность безработных в Пензенской области, республиках Мордовия и Ингушетия.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России на 1 сентября составил 1% от численности экономически активного населения.

Количество свободных вакансий в службах занятости составляет 1,6 млн единиц.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в августе 2017 года в России уровень безработицы впервые за три года опустился ниже отметки 5%,

Напомним, число безработных в России снижается более полугода — с 15 марта 2017 года. Тогда насчитывалось 923 тыс. 615 безработных. Работу нашли более около 186 тыс. граждан.

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