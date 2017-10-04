Вашингтон, 4 октября, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Посольство РФ в Вашингтоне в своем Twitter опубликовало видео взлома замков в российском генеральном консульстве в Сан-Франциско. Так дипмиссия ответила на комментарий официального представителя госдепартамента Хизер Науэрт о том, что власти США не взламывали замки в дипломатическом здании.

TheDigitalWay «Мы только осмотримся!»

«К вопросу о том, где и когда они не взламывали замки, а просто прошлись и осмотрелись», — говорится в комментарии посольства к ролику.

Также в сообщении прикреплена фотография здания консульства, в нескольких окнах которого горит свет, с подписью: «Вторжение. Сан-Франциско, 2 октября 2017 года».

Из видео следует, что один из пришедших взломал замок на главных воротах в присутствии двух сотрудников Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США. На территорию консульства постоянно входили люди, а те, кто пришли первыми, оставались в резиденции российских консулов всю ночь.

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Ранее Науэрт заявила журналистам, что никаких замков не ломали», а в здание представители американских властей вошли потому, что время, отведенное для проживавших там российских дипломатов, истекло.

«Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России», — заключили ранее в МИД.

Напомним, накануне МИД РФ выразил протест в связи с действиями властей США, полностью захватившими все помещения Генерального консульства России в Сан-Франциско. Американские спецслужбы продолжают «хозяйничать» в жилой части здания, в служебной зоне и в отдельной резиденции генконсула.

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Власти США удерживают пять дипломатических объектов, что является нарушением международного права. И действия представителей властей США — произвол, беспрецедентный для истории двусторонних отношений.

Со своей стороны в Москве ответят на эту «враждебную акцию» с учетом принципа взаимности, существующего в дипломатии. Пойдя на эти действия, США фактически согласились на аналогичный подход со стороны России.

В начале сентября Вашингтон потребовал от Москвы закрыть здания диппредставительства в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. С этого времени спецслужбы США хозяйничают в зданиях, проводя там обыски. Президент России Владимир Путин распорядился подготовить обращение в американский суд в связи с закрытием российских консульских учреждений.

Позиция Госдепартамента США заключается в том, что никакого противоречия закону нет — все действия проводятся после закрытия дипломатических объектов. Дипломатический конфликт начался после того, как администрация уходящего президента США Барака Обамы в декабре 2016 года объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов.

Им было предписано срочно покинуть страну, а власти США закрыли доступ к загородным комплексам посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Москва не отвечала до июля, когда Конгресс США одобрил закон о новых санкциях против России. И лишь тогда были предприняты ответные меры: Вашингтону было предписано с 1 сентября сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек, и был закрыт американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.