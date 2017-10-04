Москва, 4 октября, 2017, 08:28 — ИА Регнум. В Москве с начала прививочной кампании (с 4 сентября) в мобильных пунктах вакцинации у станций столичного метрополитена сделали прививку от гриппа более 115 тыс. человек, сообщается на портале мэра Москвы.

Allergiyainfo.ru Грипп

Возле станций метро и МЦК прививки сделали 85 тыс. горожан, это на 37% больше, чем в сентябре 2016 года.

30 тыс. человек привились от гриппа в центрах госуслуг «Мои документы». Напомним, такая возможность появилась у москвичей впервые в 2017 году.

«За первый месяц прививочной кампании в медицинских организациях и мобильных пунктах прививки от гриппа сделали почти 1,7 млн человек, включая более 438 тыс. детей, — отметил руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, мобильные прививочные пункты возле станций метро пользуются популярностью у горожан. Они удобны для тех, кто из-за графика работы не может посетить прививочные пункты в поликлиниках.

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Как сообщало ИА REGNUM, масштабная кампания по вакцинации населения города от гриппа в Москве стартовала 4 сентября. Около 12 станций Московского метрополитена были открылы мобильные медицинские пункты.

Всего в городе открыто 442 прививочных пункта. Рядом с 24 станциями метро и двумя станциями Московского центрального кольца работают мобильные бригады по вакцинации.

Также прививки от гриппа можно сделать в 73 из 127 центров госуслуг «Мои документы».

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