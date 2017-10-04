Лондон, 4 октября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Стэн Кронке предложил российскому предпринимателю Алишеру Усманову купить его долю в лондонском футбольном клубе «Арсенал». Об этом сообщает The Guardian.

ФК «Арсенал»

По информации издания, Кронке предложил Усманову £525 млн за то, чтобы тот продал свою долю в клубе. На сегодняшний день Кронке владеет 67% акций «Арсенала», доля Усманова составляет 30%.

В начале 2017 года сообщалось, что Усманов хотел приобрести контрольный пакет акций клуба у Кронке, однако американский бизнесмен ответил отказом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, африканский бизнесмен Алико Данготе заявил, что намерен купить «Арсенал» у Кронке и Усманова, после чего уволить главного тренера команды Арсена Венгера.

Напомним, в текущем сезоне английской премьер-лиги «Арсенал» занимает пятое место. В активе команды 13 набранных очков.