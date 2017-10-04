Вашингтон, 4 октября, 2017, 08:12 — ИА Регнум. Белый дом направит в Конгресс запрос на выделение из средств федерального бюджета 29 млрд долларов для оказания помощи пострадавшим от ураганов «Мария», «Ирма» и «Харви», сообщает Associated Press со ссылкой на представителя администрации президента США.

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Уточняется, что 16 млрд долларов будут направлены на страховые выплаты участникам правительственной программы, которые лишились своих домов из-за удара стихии. Тех средств, которые были выделены на реализацию программы, уже не хватает.

Еще 13 млрд долларов предназначены для Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, которое занимается ликвидацией последствий стихии.

При этом отмечается, что эти деньги станут не последним траншем из федерального бюджета, так как для ликвидации последствий от ураганов понадобятся еще десятки миллиардов.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на штат Техас в конце августа. Его жертвами стали 82 человека, более 5 тыс. пострадали.

В начале сентября во Флориду и на Антильские острова пришел ураган «Ирма», который унес жизни 124 человек. Из-за стихии более 3 млн человек остались без света.

Жертвами урагана «Мария» на Пуэрто-Рико стали более 30 человек. По предварительным оценкам экспертов, ущерб от ураганов оценивается в 95 млрд долларов.