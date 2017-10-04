Москва, 4 октября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который обвинил Россию во влиянии на референдум в Каталонии, назвав его «упавшей на пол конфетой, которую использовала Москва для раскола Евросоюза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Упавшая на пол конфетка… Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта?» — написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.

По ее словам, Ринкевич не «министр, а агрегатор фейковых новостей», при этом в Кремле до сих пор ждут официального ответа от президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы предъявленном России «списке требований».

«Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков», — добавила она.

«Один вопрос к Ринкевичу: а Грибаускайте тоже Кремль в 2014 году выбрал? — задалась вопросом Захарова. — Ну если Вы так хорошо разбираетесь в проблемах Испании, о соседях-то куда лучше должны быть осведомлены, нет?»

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, в котором приняли участие около 2,3 млн человек (население региона — 7,5 млн человек). Свыше 90% проголосовавших высказались за независимость.

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В США уже заявили о том, что в референдуме «выиграла Россия, а Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще один инструмент разделения и ослабления демократического Запада».

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