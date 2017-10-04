Захарова о заявлении МИД Латвии: Где выводят этих птиц высокого полета?
Москва, 4 октября, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, который обвинил Россию во влиянии на референдум в Каталонии, назвав его «упавшей на пол конфетой, которую использовала Москва для раскола Евросоюза».
«Упавшая на пол конфетка… Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полёта?» — написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.
По ее словам, Ринкевич не «министр, а агрегатор фейковых новостей», при этом в Кремле до сих пор ждут официального ответа от президента Литвы Дали Грибаускайте о якобы предъявленном России «списке требований».
«Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков», — добавила она.
«Один вопрос к Ринкевичу: а Грибаускайте тоже Кремль в 2014 году выбрал? — задалась вопросом Захарова. — Ну если Вы так хорошо разбираетесь в проблемах Испании, о соседях-то куда лучше должны быть осведомлены, нет?»
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании, в котором приняли участие около 2,3 млн человек (население региона — 7,5 млн человек). Свыше 90% проголосовавших высказались за независимость.
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В США уже заявили о том, что в референдуме «выиграла Россия, а Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение как еще один инструмент разделения и ослабления демократического Запада».
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