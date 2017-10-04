Киев, 4 октября, 2017, 07:50 — ИА Регнум. На Украине увеличат страховой стаж для выхода на пенсию на 20 лет в результате принятия 3 октября пенсионной реформы.

Франсиско де Гойя. Два старика вкушают суп. 1823

Пенсионная реформа является одним из главных требований иностранных инвесторов, в частности Международного валютного фонда (МВФ), для предоставления Украине очередных траншей. Законопроект поддержали 288 депутатов Верховной рады при необходимых 226 голосов.

Реформирование пенсионных накоплений для граждан Украины означает, в первую очередь, постепенное повышение страхового стажа (то есть рабочего стажа, во время которого гражданин уплачивал страховые взносы). Так, до принятия реформы страховой стаж для будущих пенсионеров составлял 15 лет. Теперь с начала 2018 года все жители Украины должны будут набрать 25 лет страхового стажа для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет. Те, у кого стаж будет от 15 до 25 лет, смогут выйти на пенсию в 63 года, а при стаже менее 15 лет — в 65 лет.

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Также страховой стаж для пенсионеров будет увеличиваться каждый год — до 35 лет в 2028 году. Гражданам, не набравшим нужное время стажа, будет выплачиваться пособие в размере минимального прожиточного минимума (около $50). Если же гражданин захочет пенсию выше прожиточного минимума, он сможет «докупить» стаж, но не более пяти лет, один год стажа обойдется в 16,896 тыс. гривен ($633).

Помимо этого, пенсионная реформа отменяет многие специальные пенсии, выплачиваемые ранее государственным служащим, ученым, судьям, прокурорам и так далее. Также все граждане, кроме военнослужащих и сотрудников силовых органов, должны будут выходить на пенсию только в 60 лет — досрочный выход будет отменен.

Напомним, ранее во Всемирном банке заявили, что экономика Украины по-прежнему не вышла даже на докризисный уровень (до 2014 года). Также в банке отметили, что если Киев не примет реформы, то уровень роста ВВП Украины в 2018—2019 году составит 2%.