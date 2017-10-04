Москва, 4 октября, 2017, 07:46 — ИА Регнум. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал деятельность так называемой антитеррористической коалиции во главе с США в Сирии «тактикой полумер», в ходе которой против российских военнослужащих устраиваются смертельно опасные провокации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

По его словам, если делить террористов на «плохих» и «не очень плохих», то есть применяя двойные стандарты и создавая коалиции по политическим мотивам, забыв про санкции СБ ООН, то сложно говорить об эффективности борьбы с терроризмом.

«Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «посыпалось» именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии», — сказал Лавров.

Кроме того, есть вопросы и к ведомым США силам в Сирии: то они «якобы нечаянно» ударят по сирийским ВС, после чего боевики идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против российских военнослужащих устроят смертельно опасные провокации.

«Отмечу и многочисленные «случайные» попадания по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей», — указал он.

Министр также подчеркнул незаконность нахождения коалиции, возглавляемой США, в Сирии с точки зрения международного права. Она — «незваный гость», и правительство Сирии проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны.

Что касается политики России в Сирии, то она «не имеет двойного дна» и корыстного интереса и направлена на обеспечение как национальной безопасности России, так и на укрепление глобальной и региональной стабильности. Кроме того, в Москве понимают, что одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся.

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Напомним, периодически появляются сообщения о том, что возглавляемая США коалиция наносит удары по войскам Дамаска, зачастую сопровождающиеся гибелью мирных сирийцев. 2 октября 12 мирных жителей в провинции Дейр-эз-Зор (Сирия) погибли в результате воздушных ударов коалиции.

28 сентября министерство иностранных дел Сирии обратилось к Совету Безопасности ООН с призывом пресечь деятельность коалиции, возглавляемой США. В Дамаске Совбезу ООН напомнили о его главной миссии — поддержании международного мира и безопасности и борьбе с терроризмом.

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Своими действиями американские военные по сути оказывают поддержку террористическим группировкам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат-ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее МИД РФ неоднократно указывал на то, что США и их сателлиты всеми силами пытаются выгородить «ан-Нусру» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ни под каким предлогом не вести против неё боевых действий.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что наступление боевиков «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на позиции сирийских правительственных сил в южной части зоны деэскалации «Идлиб» утром 19 сентября было инициировано спецслужбами США с целью сорвать или замедлить успешное наступление сирийской армии восточнее Дейр-эз-Зора.

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Фактически не отрицается, что именно США и их спецслужбы всеми силами взращивали «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и её производные на территории Сирии. А когда боевики «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находились на подступах и вполне могли захватить стратегические важные сирийские порты в Восточном Средиземноморье — Латакию и Тартус, США даже не считали их террористами.

В это же время союзники США на Ближнем Востоке снабжали боевиков этой организации оружием, боеприпасами и рекрутами.