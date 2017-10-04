Москва, 4 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда в Российскую Федерацию поспособствует выводу сотрудничества между двумя странами на принципиально «новый уровень». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью межарабской газете «Аш Шарк Аль-Аусат».

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Убеждены, что это действительно эпохальное событие в наших отношениях будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень, — говорит глава внешнеполитического ведомства. — Внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке и Северной Африке».

Глава МИД РФ добавил, что Москва и Эр-Рияд едины в необходимости дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений.

Текст интервью Лаврова опубликован на сайте МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кремль подтвердил официальный визит короля Саудовской Аравии в столицу России 5 октября. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

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