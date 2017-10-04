Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Основатель Playboy Хью Хефнер скончался от остановки сердца и легочной недостаточности, сообщает Page Six со ссылкой на свидетельство о смерти.

Alexander Hauk Хью Марстон Хефнер и модели

По данным издания, к ухудшению состояния Хефнера привела инфекция, вызванная кишечной палочкой, и дальнейшее заражение крови.

Организм мужчины перестал воспринимать антибиотики, что привело к патологическому процессу.

Вдова Хефнера, 31-летняя Кристал Хефнер, 2 октября впервые после кончины супруга сделала заявление, в котором сказала, что до сих пор не верит в его смерть.

«Мое сердце разбито. Я все еще не верю. Он дал мне жизнь. Он дал мне направление. Он научил меня доброте. Он изменил мою жизнь, он спас меня. С ним я чувствовала себя любимой каждый день», — говорит девушка в интервью издательству People.

Напомним, основатель Playboy Хью Хефнер скончался в ночь на 27 сентября на 92-м году жизни. Мужчина умер в своем особняке в Калифорнии в окружении близких.