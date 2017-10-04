Москва, 4 октября, 2017, 07:40 — ИА Регнум. В России увеличен объём субсидий на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в 2017 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Цитата из м/с «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов.1984.СССР Тракторист

В январе 2017 года 38 субъектам РФ на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования выделялись субсидии в размере 10 млрд 654,7 млн рублей.

Согласно распоряжению, субсидии увеличены на 2 млрд 250 млн рублей до 12,9 млрд рублей. Дополнительные средства получат 43 региона России.

Средства выделены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 гг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года в России утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы.

Основной целью программы является обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной продукции.

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