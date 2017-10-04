Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 4 октября, 2017, 07:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время визита пострадавшего от урагана «Мария» Пуэрто-Рико заявил в интервью Fox News, что внешний долг острова должен быть полностью ликвидирован.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Они (власти Пуэрто-Рико — прим. ИА REGNUM ) должны много денег вашим друзьям с Уолл-Стрит, и мы избавимся от этого», — заявил Трамп.

Он добавил, что жителям пострадавшего региона следует сказать этому долгу «до свидания».

В настоящий момент внешний долг Пуэрто-Рико — территории, ассоциированной с США — составляет более $70 млрд, при этом приблизительный ущерб от урагана составил порядка $95 млрд.

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Напомним, 19 сентября на Пуэрто-Рико обрушился мощный ураган «Мария». По словам губернатора острова Рикардо Росселло, жертвами урагана стали 34 человека.

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