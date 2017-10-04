Мюнхен, Германия, 4 октября, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Голландский тренер Луи ван Гал может возглавить мюнхенскую «Баварию». Об этом 3 октября сообщает Bild.

ФК «Бавария»

По информации издания, 66-летний специалист может стать главным тренером мюнхенского клуба. Кроме того, он присутствовал на матче «Баварии» в Лиге чемпионов против «ПСЖ», после которого был уволен предыдущий тренер Карло Анчелотти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был отправлен в отставку 28 сентября из-за неудач клуба в начале сезона. Команда неуверенно стартовала в Бундеслиге и потерпела крупное поражение со счётом 0:3 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

На сегодняшний день обязанности главного тренера исполняет Вилли Саньоль, который был помощником Анчелотти.

Напомним, Луи Ван Гал уже возглавлял «Баварию» в период с 2009 по 2011 год. Под его руководством клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на должность главного тренера «Баварии» является экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.