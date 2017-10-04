Москва, 4 октября, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Украина движется к диктатуре как по объективным, так и по субъективным причинам, на это в том числе указывает из новый принятый закон о реформе судебной системы страны, а также ряд других факторов, заявил 3 октября политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

"Совпадают две тенденции. Одна — объективная, что Украина после государственного переворота государственность не восстановила, и единственный способ у них рано или поздно эту диктатуру ввести, чтобы держаться. И есть субъективны момент. Потому что Пётр Порошенко — человек хитрый… Вот он смотрит на Саакашвили, который очень хорошо лизал сапоги Соединенным Штатам. И где теперь Саакашвили? Если Порошенко скинут, ему будет гораздо хуже, его разорвут на части», — заявил политолог, отметив, что сумма этих тенденций неизбежно приведет к тому, что Порошенко будет всеми силами цепляться за власть и уводить ее в сторону диктатуры.

Говоря об «оппозиционности» Оппозиционного блока Украины, политолог отметил, что он практически в полном составе, за исключением двух депутатов, проголосовал за судебную реформу, выдвинутую украинской властью. При этом, сама реформа по сути дела дает полный контроль президенту над судебной ветвью власти, что немыслимо ни в каком европейском государстве.

«У оппоблока есть два хозяина — пан Лёвочкин и пан Ахметов… Германская пресса написала буквально: «Порошенко устанавливает свой контроль персональный над судебной системой Украины». Это немцы написали дословно. Если быть жестче немцев и объективной, то, в принципе, он назначает теперь судей, теперь особые процедуры обращения в судебные инстанции, часть населения теперь вообще не сможет этого делать, потому что там пошлины такие… и оппозиция спокойно за это голосует», — отметил Куликов

Не обошел стороной эксперт и законопроект о «реинтеграции» Донбасса, который должен быть рассмотрен в украинской Раде.

«Главное заключается в следующем. Ситуация переговоров между республиками и Киевом вообще невозможна в рамках этого закона. Нет республик и нет никаких людей там на востоке Украины, там есть только войска Российской Федерации и их наемники. И их нужно всех оттуда вывести, и Украина зайдет… Поэтому смысл в следующем, над этими зонами управление передается… вооруженным силам Украины», — подытожил Куликов.

Напомним, что бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о формировании нового нацбатальона для отправки на Донбасс с целью силового присоединения территорий ДНР и ЛНР к Украине.

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