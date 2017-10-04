Москва, 4 октября, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 3 октября завершились в небольшом минусе. Цена на Brent нашла поддержку на уровне $55,65. Падение котировок сдержала начавшаяся коррекция по доллару на рынке Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов, После повышения цены до $56,37 она вернулась к уровню $55,70.

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Трейдеры недовольны отклонением ряда государств ОПЕК от согласованных объемов добычи, что привело к сокращению длинных позиций. На отчет API реакция рынка была слабой. Согласно последнему еженедельному отчету, запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на 4,08 млн баррелей, а запасы бензина увеличились на 4,91 млн баррелей.

4 октября ключевым событием для нефтяного рынка станет сегодняшняя публикация отчета минэнерго США данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов.

Ожидается сокращение запасов нефти на 0,45 млн баррелей и увеличение запасов бензина на 1 млн баррелей.

Техническая картина указывает на дальнейшее снижение цен на Brent до $55. Если на торгах в Европе покупатели смогут поднять курс выше $56,50, то в этом случае нефть на время прекратит своё ослабление.

Помимо отчета минэнерго США нужно следить за динамикой американского доллара и доходностью облигаций.

Напомним, 3 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,21%, до $56,00 за баррель, WTI — на 0,31%, до $50,74 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет 52,47 за баррель.

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