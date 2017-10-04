Москва, 4 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. На фоне снижения нефтяных котировок торги на Мосбирже открылись 3 октября ростом по доллару и евро. Укрепление доллара США застопорилось на отметке 58,13 рубля из-за начавшейся по нему коррекции на рынке Форекс и восстановления цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

На американской сессии цена на Brent выросла на 1,23%, до $56,37. После закрытия торгов в Европе на рублёвые пары оказывали влияние динамика доллара и доходность американских облигаций. Доходность десятилетних облигаций снизилась с 2,36% до 2,32%.

Курс доллара к концу дня вернулся к уровню 57,90 рубля. Против единой валюты российская валюта потеряла больше, чем против доллара США. В первой половине торгов курс евро повышался на 41 копейку, до 68,31 рубля. К закрытию дня на фоне возросшего аппетита к риску цена вернулась к уровню 68,05 рубля.

Сегодня, 4 октября, нефть торгуется в минусе. Да и доллар в Азии дешевеет ко многим валютам из-за снижения доходности американских облигаций. Ситуация противоречивая, поэтому нельзя однозначно сказать, как откроются сегодня торги на Мосбирже.

Нервозность на биржах сохранится до американской сессии в преддверии выступлений президента ЕЦБ М. Драги и председателя ФРС Дж.Йеллен. Другим важным событием для нефти и рубля станет отчет минэнерго США.

В сложившейся ситуации по паре доллар/рубль стоит ожидать бокового движения в диапазоне 57,70—58,30 рубля, евро/рубль — между 67,80 и 68,30 рубля.

Напомним, 3 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 1 коп. (-0,02%), до 57,90 руб., курс евро вырос на 12 коп., до 68,05 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (+4,34%), евро/рубль — 229,6 млн евро (+5,44%).

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