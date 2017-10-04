Казань, 4 октября, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Арбитражный суд Татарии отказал в признании банкротом и введении наблюдения в отношении генподрядчика продления первой линии метро Казани. Судья не усмотрел признаков неплатёжеспособности у АО «Казметрострой», а также злоупотребления правом с его стороны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, претензии к генеральному подрядчику проекта по продлению первой линии метро в Казани АО «Казметрострой» имели индивидуальный предприниматель из Казани и два юрлица. Два из них позднее свои иски отозвали.

В определении суда указано, что должник урегулировал спор с заявителями. В деле имеются платёжные поручения от 19 сентября 2017 года на общую сумму более 6,74 млн рублей. Но последний заявитель всё равно настаивал на введении процедуры наблюдения, поскольку, по его мнению, имеются признаки неплатёжеспособности, а задолженность по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами не погашена.

«Представитель должника пояснил, что задолженность погашена перед заявителем. Исследовав представленные документы, арбитражный суд считает, что оснований для введения наблюдения не имеется и заявление подлежит оставлению без рассмотрения», — отметил суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2012 году с АО «Казметрострой» по итогам конкурса был подписан государственный контракт на продление первой линии метро в столице Татарии. Стоимость контракта была почти 5,263 млрд рублей. Заказчик — ГКУ «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений».

В начале августа 2017 года, комментируя ситуацию СМИ Казани, глава АО «Казметрострой» Марат Рахимов, отметил, что в случае бесперебойного финансирования станция метро примет пассажиров в конце 2017 года.

В конце июня 2017 года ГКУ «Главинвестстрой РТ» провело торги на корректировку проектной документации, которая обойдётся в 52 млн рублей. Победителем стало ГУП «Татинвестгражданпроект», которому дали четыре месяца с даты заключения контракта на выполнение работ.

В документации отмечается, что станция «Дубравная» должна быть размещена на пересечении улицы Р. Зорге и Ю. Фучика. Более того, проект должен предусмотреть её как пересадочную на станции «Ю. Фучика».

Напомним, метрополитен Казани отрыли 27 августа 2005 года. Он состоял из пяти станций и стал первым в стране, который построен после распада СССР. Его годовой пассажиропоток — 29,39 млн человек.

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