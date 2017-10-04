Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2017, 07:05 — ИА Регнум. В акватории Берингова моря в среду утром, 4 октября, произошло землетрясение магнитудой 4,7. В населённых пунктах Камчатки оно не ощущалось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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По данным спасателей, полученных от службы срочных донесений Обнинска, эпицентр землетрясения, магнитуда которого составила 4,7, находился на глубине 10-ти км в акватории Берингова моря. Сейсмособытие произошло в 35-ти км от села Никольского и в 20-ти км от береговой линии.

В населённых пунктах Камчатки землетрясение не ощущалось, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в МЧС также сообщили, что вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5 км. Пепловый шлейф прошёл мимо населённых пунктов в сторону Кроноцкого залива.