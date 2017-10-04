Петропавловск-Камчатский, 4 октября, 2017, 06:50 — ИА Регнум. На Камчатке активизировался вулкан Карымский. В среду 4 октября он выбросил столб пепла в высоту до 5 тыс. метров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Игорь Шпиленок Вулкан Карымский

Читайте также: Ключевской выбросил пепел на высоту 5 км

Спутники зафиксировали пепловый выброс на вулкане Карымский 4 октября. Его высота составила до 5 тыс. метров при высоте самого вулкана в 1,5 тыс. метров.

Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении на 21 км в сторону Кроноцкого залива, в населённых пунктах выпадения пепла не было.

В МЧС отметили, что Карымскому присвоен оранжевый код авиационной опасности, в район вулкана не рекомендуется водить туристические группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в последний раз камчатский вулкан Ключевской был активен 19 сентября, тогда произошёл выброс пепла на высоту до 5 тыс. метров. Вулкан Жупановский был активен 17 сентября, он выбросил столб пепла на высоту до 7 тыс. метров.