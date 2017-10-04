Минус 4,4%: жилищное строительство в Татарии пошло на спад
Казань, 4 октября, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Объём ввода жилья в Татарии за январь-август 2017 года относительно такого же периода 2016 года снизился на 4,4% — до 1,49 млн кв. м. При сравнении августа 2017 года с августом 2016 года спад ещё более заметен — на 44% (до 171,9 тыс. кв. м), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.
Среди заметных тенденций этого периода также небольшое снижение объёма работ, выполненных компаниями собственными силами, по виду деятельности «строительство». Спад относительно января-августа 2016 года произошёл на 0,8%, но в сегменте крупных и средних предприятий он был выше — 7,5% (до 55 450,4 млн рублей).
Предприятиями и организациями республики за восемь месяцев 2017 года было сдано в эксплуатацию 14 143 квартиры общей площадью 776,4 тыс. кв. м. Почти такую же площадь ввело и население региона — 5612 индивидуальных жилых домов общей площадью 717 тыс. кв. м. Средняя площадь одного индивидуального дома — 127,7 кв. метра. В общем показателе сданного жилья доля населения составляет 48%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Татария вошла в топ-10 России по вводу жилья, обеспечив 3% от общего годового итога. За январь-декабрь 2016 года было сдано 2,4 млн кв.м. Между тем, по данным Росстата, относительно 2015 года наращивания объёмов у республики не было: показатели остались на таком же уровне.