Казань, 4 октября, 2017, 06:32 — ИА Регнум. Объём ввода жилья в Татарии за январь-август 2017 года относительно такого же периода 2016 года снизился на 4,4% — до 1,49 млн кв. м. При сравнении августа 2017 года с августом 2016 года спад ещё более заметен — на 44% (до 171,9 тыс. кв. м), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Среди заметных тенденций этого периода также небольшое снижение объёма работ, выполненных компаниями собственными силами, по виду деятельности «строительство». Спад относительно января-августа 2016 года произошёл на 0,8%, но в сегменте крупных и средних предприятий он был выше — 7,5% (до 55 450,4 млн рублей).

Предприятиями и организациями республики за восемь месяцев 2017 года было сдано в эксплуатацию 14 143 квартиры общей площадью 776,4 тыс. кв. м. Почти такую же площадь ввело и население региона — 5612 индивидуальных жилых домов общей площадью 717 тыс. кв. м. Средняя площадь одного индивидуального дома — 127,7 кв. метра. В общем показателе сданного жилья доля населения составляет 48%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года Татария вошла в топ-10 России по вводу жилья, обеспечив 3% от общего годового итога. За январь-декабрь 2016 года было сдано 2,4 млн кв.м. Между тем, по данным Росстата, относительно 2015 года наращивания объёмов у республики не было: показатели остались на таком же уровне.