Якутск, 4 октября, 2017, 06:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Андрей Левус заявил о том, что готов помочь Якутии отделиться от России в случае, если желание жителей республики провести референдум о независимости будет подавляться. Комментируя такое намерение, политолог и журналист региона Виталий Обедин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что не представляет, как украинский депутат собирается тащить свои «интербригады» через всю Россию на Дальний Восток. Да и вообще желания отделяться у Якутии, по его словам, нет.

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«Наш украинский интерес на данный момент — объединенный Запад, настроенный против кремлевской орды. Вот с этой точки зрения следует рассматривать события в Испании. Если бы такое произошло в Якутии — я бы уже призвал бы к созданию интербригад на защиту молодой республики», — заверил Левус в своём Facebook.

«Вся суть его заявления, в общем, сводится к желанию «отзеркалить» России Донбасс, — считает Виталий Обедин. — Единственно, депутат Рады очень плохо учил географию. Свободно проехать через всю Россию, чтобы просочиться на территорию Донбасса в качестве «отпускника» или добровольца, — это одно. А вот как он собирается тащить свои «интербригады» через всю Россию на Дальний Восток? Протащить с Украины вооруженную банду, да еще организовать её снабжение, имея буфером самую большую страну на планете, это, мягко говоря, сложно».

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Эксперт напомнил, что фантазии на тему отделения Якутии от России обычно связаны с политической «заказухой». По его словам, в 2006—2007 годах, когда шла кампания-попытка «съесть» губернатора Вячеслава Штырова, через медийные структуры Глеба Павловского вбрасывались тезисы об установлении «чудовищно некомпетентного саха-режима» на территории Якутии и о том, что Якутия бифуркальный регион и «вторая Чечня».

«Или в 2009 году, когда в очередной раз долбили опального политика, бывшего депутата Афанасия Максимова, через федеральные СМИ гоняли утку про якутского политика-националиста, который «совместно с китайскими спецслужбами готовит отделение Якутии». Или московские митинги «против коррупции в правоохранительных органах Якутии», где половина плакатов была про сепаратизм. Помнится, тогда и Маргарита Симоньян, директор главного пропагандистского органа страны, работающего на импорт, делала заявления о якутском национализме, поощряемом властями. Из последнего можно вспомнить публикацию в закрытом «Спутнике и Погроме», «как нам обустроить якутов», где автор сначала выстраивает миф о «якутской Якутии», а потом моделирует разрушение таковой. Ну, а что? Республика хоть и большая, но далеко, лететь туда из Москвы дороже, чем в Нью-Йорк, — особо и не проверишь. А в головах — оседает. Вот у господина Левуса, видимо, и осело», — предположил Виталий Обедин.

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Он также пояснил, что Якутия действительно непростой регион, но период национального реваншизма в 90-х преодолела довольно быстро, и сегодня тема отделения не всплывает, даже когда идёт откровенное осуждение политики федеральных властей.

«Опять же не забываем про ужесточение законодательства — за одну попытку поднять вопрос о референдуме «как в Крыму» или «как в Каталонии» можно запросто выхватить «двушечку», — также отметил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября зампредседателя Верховной рады Украины Оксана Сыроид опубликовала в соцсети текст законопроекта «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Россия в этом документе называется источником агрессии, которая «началась с непровозглашенных, несанкционированных, скрытых вторжений на территорию Украины подразделений вооруженных сил и других силовых ведомств РФ, а также путём организации и поддержки террористической деятельности в Украине».