Иллинойс, США, 4 октября, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Министерство юстиции США заявило о новых слушаниях по делу Брендта Кристенсена, который обвиняется в похищении гражданки Китая Чжан Инин, чье тело так и не было найдено, сообщает 4 октября «Жэньминь жибао».

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Федеральная коллегия присяжных обвиняет Кристенсена в похищении, приведшем к смерти жертвы, а также в двух случаях дачи ложных показаний, сообщается в заявлении министерства юстиции США.

Кристенсену грозит смертная казнь, в случае, если обвинения в похищении и убийстве Чжан подтвердятся.

Чжан 9 июня 2017 года вышла из Университета Иллинойса и пропала без вести. Местная полиция уверена, что она погибла. Кристенсен был задержан по подозрению в похищении человека в июле.

Напомним, что ранее в Китае воссоединился с семьей похищенный 16 лет назад подросток.