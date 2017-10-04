Сан-Франциско, США, 4 октября, 2017, 06:19 — ИА Регнум. Рекордная утечка данных компании Yahoo оказалась втрое больше, чем сообщалось ранее, — в результате кибератак оказались взломаны не миллиард, а три миллиарда аккаунтов, передает Associated Press.

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Согласно расследованию, проведенному компанией Cybereason по заказу Yahoo, утечка данных реально могла коснуться «половины мира».

Единственное «утешение» пользователей Yahoo состоит в том, что похищенная информация не включала паролей, данных платежных карт или информации о банковском счете.

Напомним, о рекордном в истории взломе аккаунтов Yahoo стало известно в 2016 году.

В сентябре 2016 года компания сообщила о краже данных 500 млн пользователей.

В декабре того же года сообщалось уже о миллиарде взломанных аккаунтов.

Летом 2017 года основная часть активов компании Yahoo, значительно потерявшей из-за кибератак в цене, была куплена телекоммуникационной компанией Verizon.