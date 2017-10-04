Шпионские страсти в мире и несоответствие чиновников в России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 4 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Нет ведомства, нет проблем: из-за скандалов со «следом Кремля» в Литве ликвидируют департамент миграции;
- ВСУ развязывают руки: законопроект «о реинтеграции Донбасса»;
- Отставки продолжаются: должности лишился глава Дагестана Рамазан Абдулатипов;
- Вопрос о соответствии: Генпрокуратура внесла представление министру транспорта из-за «ВИМ-Авиа»;
- По следам Эйнштейна: лауреаты Нобелевской премии по физике осуществили мечту поколений учёных.