Лондон, 4 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. Корабли 26-й эскортной флотилии КНР прибыли с пятидневным дружеским визитом в Великобританию, сообщает 3 октября агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Китайский военный корабль

Как сообщает издание, предстоящий визит станет первым официальным визитом кораблей ВМФ КНР в британскую столицу, город Лондон.

Флотилия состоит из ракетных фрегатов сопровождения «Хуанган» и «Янчжоу», судна снабжения «Гаойоуху». Они сделают остановку в Кэнэри-Уорф на западе Лондона, которая будет третьей за время их мирового плавания после завершения в августе их миссии сопровождения в Аденском заливе и водах близ Сомали.

Около четырех сотен человек, включая посла КНР в Великобритании Лю Сяомина, представителей Королевского флота Британии и китайцев, проживающих за рубежом, приняли участия в церемонии приветствия, которая прошла в китайском посольстве.

«Флоты наших стран обменяются взглядами по широкому спектру вопросов: от антипиратской деятельности до гуманитарных спасательных миссий. Я убежден, что подобное экстенсивное взаимодействие поможет углубить взаимное доверие и сотрудничество между военными двух стран», — заявил китайский посол, добавив, что в этот день пишется история развития китайско-великобританских отношений.

Командующий флотилией Ван Чжунцай заявил, что запланирована серия мероприятий, включая день открытых дверей, а также профессиональные встречи между китайскими и британскими моряками, что позволит лучше узнать друг друга.

Напомним, что до прибытия в Лондом, китайская флотилия посещала Данию с пятидневным дружеским визитом.

Стоит также отметить, что Китай в настоящее время ведет активную деятельность на море. Так, суда ВМФ КНР на днях вернулись на родину после совместных с Россией военных учений «Морское взаимодействие-2017», которые проводились в две фазы. Первая — в июле в Балтийском море. Вторая — а сентябре в Японском и Охотском морях.