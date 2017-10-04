Омск, 4 октября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в речном порту Омска 4 октября, сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

Взрыв

«По предварительной информации 04 октября 2017 года около 01−20 (время местное) в речном порту г. Омска по время заправки топливом в машинном отделении РТ-211 в результате короткого замыкания произошел взрыв паров топлива и возгорание машинного отделения», — говорится в сообщении.

По данным транспортной прокуратуры, в результате ЧП пострадали два человека — капитан-механик и моторист. Последний находится в больнице с ушибами, капитан-механик отказался от госпитализации.

Как сообщает Горбунова, пожар к настоящему моменту ликвидирован. По факту ЧП Омская транспортная прокуратура начала проверку.